В результаті теракту на кордоні Індії і Пакистану загинули 45 людей
21:32, 02 листопада 2014Світ
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Щонайменше 45 людей загинули в результаті вибуху поблизу пакистанського прикордонного переходу Вагах поруч з містом Лахор, на кордоні з Індією.
REUTERS
Про це з посиланням на місцеву службу безпеки повідомляє BBC, передає Еспресо.TV. Ще щонайменше 70 поранені, 15 з них отримали важкі поранення.
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Вибух стався біля ресторану відразу після закінчення щоденної церемонії спуску прапора, подивитися на яку зазвичай приходять десятки людей.
Серед загиблих - щонайменше 3 пакистанські прикордонники.
За попередньою версією, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.
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