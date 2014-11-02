В результаті теракту на кордоні Індії і Пакистану загинули 45 людей

Про це з посиланням на місцеву службу безпеки повідомляє BBC, передає Еспресо.TV. Ще щонайменше 70 поранені, 15 з них отримали важкі поранення.

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Вибух стався біля ресторану відразу після закінчення щоденної церемонії спуску прапора, подивитися на яку зазвичай приходять десятки людей.

Серед загиблих - щонайменше 3 пакистанські прикордонники.

За попередньою версією, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.