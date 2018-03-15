"Схоже, що Росія стоїть" за отруєнням Скрипаля - Трамп

Таку заяву президент США зробив після того, як обговорив ситуацію навколо російського екс-шпигуна з Терезою Мей.

"Безумовно схоже, що Росія стоїть" за отруєнням екс-співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

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«Це дуже сумна ситуація. Ми до цього ставимося дуже серйозно», – сказав Трамп у Вашингтоні, додавши, що це те, що ніколи не повинно було трапитися, передає радіо Свобода.

Таку заяву він зробив після обговорення з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей ситуації навколо отруєного колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його дочку Юлію знайшли 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.