Реакція Росії засвідчила, що Москва винна у спробі вбивства Скрипаля - Мей

Вони поставилися до застосування нервово-паралітичного агента в Європі з сарказмом, презирством і зневагою, а тому не можна зробити іншого висновку.

Реакція російської влади на отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки засвідчує відповідальність Москви за цей напад. Таку заяву зробила прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

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«Вони поставилися до застосування військового нервово-паралітичного агента в Європі з сарказмом, презирством і зневагою. Тому не можна зробити іншого висновку, ніж той, що Росія винна у спробі вбивства Скрипаля і його дочки, а також у загрозі життю інших британських громадян у Солсбері, зокрема поліцейського Ніка Бейлі. Це є незаконним застосуванням сили з боку Росії проти Великобританії. І як я вже казала, це відбулося на тлі російської агресії в Європі і за її межами», – сказала Мей, виступаючи у британському парламенті.

Вона наголосила, що у випадку отруєння Скрипаля йдеться про те, що «Росія незаконно застосувала хімічну зброю», яка була незаконно виготовлена, незважаючи на те, що Росія бере участь в Конвенції із заборони хімічної зброї. Мей також заявила, що питання про те, чи знищила Росія свою хімічну зброю, буде поставлене на засіданні Ради безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, британський прем’єр також заявила, що Лондон вишле з країни 23 російських дипломатів, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби. Крім того, британські офіційні особи не будуть присутні в Росії на чемпіонаті світу з футболу і Лондон обмежить контакти на вищому рівні з Москвою.