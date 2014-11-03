Кабмін виділив 1,6 мільйона гривень на евакуацію українців з Сектора Газа

Про це йдеться у розпорядженні уряду, опублікованому на веб-порталі КМУ.

Кошти виділяються з резервного фонду держбюджету Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Для евакуації громадян України, як зазначається, необхідно задіяти автотранспорт ДСНС і вітчизняних авіаперевізників. МЗС наказано організувати процес евакуації, зробивши необхідні узгодження з відповідними службами Держави Ізраїль, Арабської республіки Єгипет і Палестини.

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«Звіт про використання коштів необхідно надати Мінекономрозвитку, Мінфіну і Держказначейству не пізніше 25 грудня», - йдеться у документі.

За повідомленням ЗМІ, протистояння Держави Ізраїль і угруповання ХАМАС поновилося 7 липня поточного року. У ході сутичок загинули близько 2 тисяч осіб.