ЄС і Велика Британія домовилися про перехідний період після Brexit

Перехідний період розрахований на один рік і призначений для пом'якшення наслідків Brexit.

Євросоюз і Велика Британія досягли домовленості, що перехідний період після Brexit складе 21 місяць і завершиться 31 грудня 2020 року.

Про це заявив головний парламентер ЄС по Brexit Мішель Барньє на прес-конференції з британським міністром з питань Brexit Девідом Девісом в Брюсселі, передає Європейська правда.

Перехідний період розрахований на період з 29 березня 2019 року по 31 грудня 2020 року і призначений для пом'якшення наслідків Brexit як для Британії, так і для ЄС.

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У цей період Британія зможе користуватися всіма правами країни-члена ЄС, залишаючись на єдиному ринку, але не зможе брати участь в процесі прийняття рішень в Євросоюзі.

Британія також зможе вести переговори та підписувати торговельні угоди під час перехідного періоду.

Прем’єр Британії Тереза Мей та її колеги з країн ЄС можуть підписати умови угоди вже на саміті ЄС цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Лондон та Брюссель досягли згоди з низки важливих питань, які увійдуть у текст угоди про вихід Британії з ЄС.

Як відомо, 23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся референдум, на якому 52% британців заявили про бажання виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.