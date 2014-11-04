У США відбуваються вибори до Конгресу

Стільки ж штатів голосують і за губернаторів. Оглядачі називають цей плебісцит своєрідним референдумом довіри політиці президента США у царині зайнятості, повідомляє Євроньюз.

Республіканцям, які мають більшість у Палаті представників, бракує шістьох крісел, щоб повернути собі контроль і над Сенатом. Однак опитування свідчать, що боротьба із кандидатами від демократів – запекла, тому передбачити результат неможливо.

Читайте такожУкраїна об'єднала американських демократів і республіканців - ПайєттПрезидент Барак Обама особисто прибув до штату Коннектикут, щоб підтримати губернатора Дена Маллоя, який переобрається на новий термін.

А лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнел вірить в успіх своїх однопартійців. На його думку, Америку необхідно спрямувати новим шляхом.

Експерти не виключають, що остаточні результати виборів підіб‘ють лише у грудні, і все ж схиляються до думки, що більше шансів на успіх мають кандидати від Республіканської партії.