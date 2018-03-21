У МЗС РФ поскаржились на недопуск їхніх консулів до дочки Скрипаля

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєнням МЗС Росії стверджує, що РФ абсолютно непричетна до отруєння колишнього російського шпигуна і його дочки.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Лондон у нездатності захиститися від терактів або в інсценуванні нападу на колишнього співробітника Головного розвідуправління РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу для послів, акредитованих у Росії, заявив директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєнням МЗС Росії Володимир Єрмаков.

«Елементарна логіка підказує тільки два можливі варіанти - британська влада або нездатна забезпечити захист від такого роду, скажімо так, теракту на своїй території, або вона сама, прямо або опосередковано, (я нікого ні в чому не звинувачую) зрежисувала напад на російську громадянку. Третього просто не дано», -заявив Єрмаков.

За його словами, британці не діляться з РФ відомостями, отриманими в результаті слідчих дій, і взагалі не відповідають на жодні російські запитання щодо громадянки РФ Юлії Скрипаль.

«У нас немає жодних достовірних відомостей щодо того, що і чому сталося з російською громадянкою за останні два тижні», - додав Єрмаков.

За його словами, в Москві здивовані тим, що влада Британії на порушення міжнародних норм не надає Росії консульського доступу до дочки Скрипаля.

Єрмаков зазначив, жодна з тих версій, які були озвучені у Великобританії, не витримують жодної критики.

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«Від британських колег прозвучала версія, що розглядуваному випадку у них було застосовано бойові отруйні речовини. Відразу виникає питання: а ці британські глашатаї, вони взагалі уявляють, що таке бойова отруйна речовина? Адже будь-який експерт, який поважає себе, вам скаже, що реальне застосування бойової отруйної речовини неминуче веде до численних жертв прямо на місці її застосування. За сюжетами з Лондона ми бачимо, що в Солсбері зовсім інша картина», - сказав він.

«Якщо досі достовірно не визначено предмет розслідування, а всі факти навмисно приховуються, а реальні докази за цей час могли взагалі вже зникнути - як, до речі, у Великобританії не раз траплялося. То тоді взагалі не зрозуміло, про що у них, британців, йдеться? І до чого тут якісь зобов'язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї», - додав Єрмаков.

За його словами, дедалі очевиднішим стає те, що напад у Солсбері на Скрипаля та його дочку - це, найімовірніше, «чергова грубо сфальсифікована, протиправна авантюра».

«Зрозуміло лише одне: Росія до цього абсолютно непричетна. Хоча б з огляду на одну просту причину - для Росії така авантюра просто недопустима, вона за всіма параметрами для нас невигідна», - запевняє Єрмаков.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії.

Ситуація навколо цієї події призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Скрипаль і його дочка досі перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.