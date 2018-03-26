МЗС чотирьох країн викликали російських послів

Послів РФ викликали до МЗС Польщі, Латвії, Естонії та Литви.

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв викликаний в МЗС Польщі, також російських послів викликали в МЗС країн Балтії.

Про це повідомив прес-секретар посольства Володимир Александров, передає "РИА Новости".

"Посол Росії викликаний в МЗС на 12.00 місцевого часу", — розповів він.

Інших подробиць не повідомляється.

Як повідомили ТАСС в посольстві Росії в Латвії, посол Росії Євген Лук'янов викликаний в МЗС в 15.00 за місцевим часом. Пізніше в понеділок посол проведе прес-конференцію.

Російський посол в Естонії Олександр Петров викликаний в МЗС країни в 15.00. У МЗС Естонії цю інформацію коментувати відмовилися.

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Крім того, посол Росії Олександр Удальцов викликаний в понеділок в МЗС Литви.

Нагадаємо, як заявив президент Європейської ради Дональд Туск після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, низка держав-членів Євросоюзу з цього тижня почнуть запровадження додаткових заходів проти РФ на національному рівні через отруєння у Солсбері.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.