Португальські військові перехопили судно РФ в своїх водах

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Lusa, яке цитує міністра оборони Португалії Жозе Педро Агуяра-Бранку.

Глава оборонного відомства повідомив, що російське гідрографічне судно було виявлено, ідентифіковано і потім під конвоєм виведено з межами ВЕЗ "між вчорашнім вечором і сьогоднішнім ранком". Заява міністра прозвучала на полях зустрічі з контингентом португальських військ, які беруть участь у місії НАТО з повітряної розвідки в Литві.

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Раніше в центральній і південній частині Стокгольмського архіпелагу проходила військово-морська операція з пошуку невідомого підводного човна. Самі шведські військові характеризувати її як операцію по збору інформації щодо "ймовірної підводної активності, іноземної держави в територіальних водах Швеції". Передбачається, що це міг бути російський підводний човен, який терпить лихо.