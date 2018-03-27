Учасники мітингу в Кемерові через недовіру до влади хочуть самі перерахувати тіла жертв пожежі – ЗМІ

Сьогодні в Кемерові проходить мітинг, на якому присутні родичі жертв пожежі в ТЦ «Зимова вишня».

Присутні на площі в Кемерово вимагають не тільки відставки губернатора області Амана Тулєєва. Головне для людей - дізнатися справжню кількість загиблих.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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«З учорашнього дня по чатах і групах Кемерово розходяться скріни листувань WhatsApp, в яких люди розповідають про сотні жертв пожежі в "Зимовій Вишні". Катастрофічна недовіра до місцевої влади вилилася в одне - городяни вважають, що вона занижує кількість загиблих. Тепер люди хочуть зібрати групи і піти по моргах - рахувати тіла», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кемерово проходить мітинг, на якому присутні родичі жертв пожежі в ТЦ «Зимова вишня». Протестувальники вимагають відставки губернатора.