Учасники мітингу в Кемерові через недовіру до влади хочуть самі перерахувати тіла жертв пожежі – ЗМІ
08:27, 27 березня 2018Світ
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Сьогодні в Кемерові проходить мітинг, на якому присутні родичі жертв пожежі в ТЦ «Зимова вишня».
На мітинг прийшло близько 4 тисяч осіб / фото t.me/breakingmash
Присутні на площі в Кемерово вимагають не тільки відставки губернатора області Амана Тулєєва. Головне для людей - дізнатися справжню кількість загиблих.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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«З учорашнього дня по чатах і групах Кемерово розходяться скріни листувань WhatsApp, в яких люди розповідають про сотні жертв пожежі в "Зимовій Вишні". Катастрофічна недовіра до місцевої влади вилилася в одне - городяни вважають, що вона занижує кількість загиблих. Тепер люди хочуть зібрати групи і піти по моргах - рахувати тіла», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Кемерово проходить мітинг, на якому присутні родичі жертв пожежі в ТЦ «Зимова вишня». Протестувальники вимагають відставки губернатора.
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