"Гідранти не працюють, виходи захаращені": охоронець, що вимкнув сигналізацію, розповів про порушення пожежної безпеки в ТЦ Кемерова

Охоронець розповів, що евакуаційні виходи в ТЦ були захаращені будматеріалами і мішками зі сміттям.

У Росії затримали охоронця "Зимової Вишні" Сергія Антюшина по справі про пожежу. На думку слідчих, це він відключив пожежну сигналізацію в ТРЦ. На допиті Антюшин звинувачує у трагедії керівництво ТЦ.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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"Коли у нас мимовільно спрацьовувала сигналізація, таке буває, ми не могли її вимкнути, викликали системника. Ми постійно доповідали керівництву, що є порушення у торговому центрі. Частина гідрантів не працює, частина – протікають. Евакуаційні виходи захаращені і так було завжди. Будматеріали якісь, чорні мішки зі сміттям. Ми про це говорили – нас не слухали і не реагували. Донесення в журналі чергувань не читали".

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.