"Прошу вибачення особисто у вас": губернатор Кемеровської області вибачився перед Путіним за пожежу в ТРЦ

За його словами, 25 березня він дзвонив Путіну і доповідав про зниклих без вести, але тоді не володів інформацією про масштаби трагедії.

Губернатор Кемеровської області Росії Аман Тулєєв вибачився перед президентом РФ Володимиром Путіним за пожежу в торговому центрі "Зимова вишня".

Про це він заявив на нараді в Кемерово, повідомляє прес-служба Кремля.

За його словами, увечері 25 березня він дзвонив Путіну і доповідав про 27 зниклих без вести, але тоді не володів інформацією про масштаби трагедії.

"Володимир Володимирович, Ви особисто телефонували мені. Ще раз спасибі велике. Прошу вибачення особисто у Вас за те, що сталося на нашій території. Але коли я Вам доповідав, я говорив, що 27 без вісти. А потім як сніжний ком все це стало накочуватися. І після дзвінка, що загинула племінниця, я вже все зрозумів. Але повторно не став Вам дзвонити, тому що картина вже приблизно представлялася. Інше, Ви абсолютно правильно сказали, на рівному місці: нехлюйство, недбалість, потурання. Все це видно", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За словами очевидцем, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.