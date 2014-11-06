Обама попередив республіканців, що не підписуватиме певні закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в середу ввечері в Білому домі під час прес-конференції (трансляція якої відбувалась на сайті Білого дому).

”Я налаштований працювати з новим Конгресом, щоб зробити наступні два роки якомога продуктивнішими, наскільки це буде можливо”, - сказав Обама.

Разом з тим він наголосив, що є ”відданим тому, щоб переконатись, що ідеї, незалежно від того, хто їх пропонує - демократи чи республіканці, - будуть працювати для американського народу”.

За його словами, це не означає, що ”ми не будемо погоджуватися з деякими питаннями, до яких є прихильними”.

Читайте такожНа виборах у штаті Вашингтон лідирує померлий кандидат

При цьому президент США попередив, що ”Конгрес прийматиме деякі закони, які я не зможу підписати. Я абсолютно впевнений, що робитиму певні дії, які не сподобаються декому в Конгресі. Це природньо, саме таким чином наша демократія працює”.

Підсумовуючи, Обама зазначив, що впевнений у тому, що разом з республіканцями можливо знайти шляхи, щоб ”співпрацювати разом у тих напрямках, де є широка згода серед американського народу”.

Читайте такожРеспубліканець МакКейн може очолити оборонний комітет Сенату США - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, Комітет із зовнішніх справ Сенату США (верхня палата Конгресу) на засіданні 18 вересня схвалив законопроект ”Акт підтримки свободи в Україні 2014”, який передбачає надання Україні озброєння на суму в 350 млн дол. та статусу союзника без отримання Україною членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Одним ініціаторів законопроекту був сенатор-республіканець Роберт Менедес.

Раніше очікувалось, що запропонований законопроект може бути розглянутим одразу ж після проміжних виборів Конгресу.