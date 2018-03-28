Отруєння Скрипаля є частиною стратегії Кремля з метою розділити Захід – Пентагон

Міністр оборони США заявив, що нинішня поведінка Росії є частиною очевидних дій Москви, які вона почала ще у 2014 році стосовно України.

Отруєння Росією колишнього розвідника у Великобританії є частиною стратегії Кремля з метою розділити Захід, здійснивши таємну операцію і посіявши сумнів щодо відповідального за такі дії.

Про це заявив міністр оборони США Джим Меттіс 27 березня у Вашингтоні, передає Радіо Свобода.

Інцидент у Солсбері є «досить очевидним» використанням Росією «зброї масового знищення», сказав Меттіс. А відмову президента Росії Володимира Путіна від відповідальності за, як висловився очільник Пентагону, «замах на вбивство» Сергія Скрипаля і його дочки Юлії не можна сприймати всерйоз.

Читайте такожВисилка російських дипломатів: Лавров заявив, що Москва відповість на "хамство країн Заходу"

Він заявив, що нинішня поведінка Росії є частиною очевидних дій Москви, які вона почала ще у 2014 році стосовно України.

«Вони знімають шеврони з військової форми, йдуть до Криму і кажуть, що не мають жодного відношення до того, що відбувається з сепаратистами на сході України. Не уявляю, як вони можуть таке казати прямо в очі», – додав Меттіс.

Він також зазначив, що Росія «намагається зруйнувати єдність західного альянсу, НАТО», підтримуючи сумніви і суперечки про те, хто несе відповідальність за її дії. Водночас Меттіс сказав, що Росія, як і раніше «може бути партнером Європи», але додав, що Москва натомість «вирішила стати стратегічним конкурентом».

Заява міністра оборони США з’явилася наступного дня після того, як понад два десятки країн у всьому світі оголосили про висилку 144 російських дипломатів через «справу Скрипаля», до якої, як наполягає сама Москва, вона не має жодного відношення.

Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були госпіталізовані 4 березня у британському Солсбері. Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок».