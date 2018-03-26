ЗМІ: Власницю згорілого торгового центру в Кемерові затримали після допиту
06:37, 26 березня 2018Світ
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Зазначається, що вона була затримана як підозрювана.
Власницю торгово-розважального комплексу «Зимова вишня» в Кемерові (РФ) Надію Судденок затримали за 91-ю статею після виклику на допит у СК РФ.
Зазначається, що вона була затримана як підозрювана, передає "Регіон онлайн".
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Вогонь у торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові забрав життя 37 людей, за медичною допомогою звернулися 43 постраждалих.
Місцезнаходження 64 осіб невідомо. Серед жертв пожежі багато дітей, оскільки осередком займання виявилася батутна кімната дитячого центру.
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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові