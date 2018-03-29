Трамп запропонував на посаду міністра особистого лікаря, який діагностував у нього "дуже гострий розум"

Главою американського міністерства у справах ветеранів може стати президентський лікар. Його попередника підозрюють у фінансових махінаціях.

Президент США в середу, 28 березня, повідомив про нові перестановки в адміністрації: главою міністерства у справах ветеранів запропонований особистий лікар Дональда Трампа адмірал Ронні Джексон, який змінить на цій посаді Девіда Шулкіна.

"Я радий повідомити, що має намір висунути кандидатуру шановного адмірала Ронні Джексона, доктора медичних наук, в якості нового міністра у справах ветеранів. Поки виконуючим обов'язки міністра буде високоповажний Роберт Уілкі з міноборони. Я вдячний доктору Девіду Шулкіну за службу нашій країні і нашим великим ветеранам", - написав Трамп у своєму Twitter.

Шулкіна, який пробув на своїй посаді трохи більше року, критикують за фінансові махінації у відомстві і недавнє дороге турне по Європі разом з дружиною за казенний рахунок під виглядом службового відрядження. Витрати на це "відрядження" оцінили в більш ніж 122 тисячі доларів.

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50-річний Ронні Джексон, контр-адмірал ВМС США у відставці, був призначений на посаду президентського лікаря ще в адміністрації Джорджа Буша-молодшого і спостерігає Дональда Трампа з моменту його вступу на посаду глави держави.

На початку січня саме Джексон обстежив Трампа на предмет ознак деменції і хвороби Альцгеймера і прийшов до висновку, що "у президента дуже гострий непошкоджений розум". У так званому когнітивному тесті, який оцінював увагу і концентрацію, виконавчі функції, пам'ять, мову, зорово-конструктивні навички, абстрактне мислення, рахунок і орієнтацію, Трамп набрав 30 балів із 30 можливих. Це обстеження стало відповіддю Білого дому на часті запитання журналістів про фізичному стані президента США.

Кандидатуру Джексона на посаду міністра має затвердити сенат.