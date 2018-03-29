Словенія також вирішила відкликати свого посла з Росії

Ця міра вжита у зв'язку з недавніми подіями у Великобританії, пов'язаними з отруєнням колишнього агента Сергія Скрипаля.

Словенія відкликає посла з Росії для консультацій у зв'язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля в англійському Солсбері.

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«У зв'язку з недавніми подіями у Великобританії Словенія відкликає в Любляну свого посла в Росії для консультацій», - написав у "Твіттері" прем'єр-міністр країни Миро Церар.

Як повідомляв УНІАН, про висилку російських дипломатів в знак солідарності з Великобританією оголосили США, Австралія, Канада, Україна, Грузія і більшість країн ЄС. Про відкликання своїх послів також заявила низка країн. Ці заходи були вжиті у відповідь на отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Відповідальність за інцидент Лондон поклав на Москву.