Висилка дипломатів: МЗС РФ викликало іноземних послів, щоб повідомити про "дзеркальні" заходи

У МЗС Росії вже прибули посли Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі та Італії - їм вручать ноти протесту і оголосять про висилку у відповідь.

МЗС Росії викликав послів країн, які вислали російських дипломатів через інцидент у британському Солсбері, який багато країн оголосили порушенням норм міжнародного права.

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"30 березня в МЗС Росії викликаються керівники акредитованих у Російській Федерації дипмісій ряду країн, які здійснили недружні дії проти Росії «на знак солідарності» з Великобританією через т. зв. «справу Скрипалів». Послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони", - йдеться в повідомленні відомства.

МЗС Росії вже відвідали посли Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі та Італії, повідомляють ЗМІ.

Напередодні глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва застосує дзеркальні заходи щодо країн, які вислали російських дипломатів. Він додав, що відповідні заходи до США «будуть дзеркальними і не тільки».

Як повідомляв УНІАН, раніше американські дипломати почали залишати генконсульство в Петербурзі.