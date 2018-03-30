Висилка дипломатів: МЗС РФ викликало іноземних послів, щоб повідомити про "дзеркальні" заходи

15:22, 30 березня 2018
Світ
572
Посол Великобританії в Росії Лорі Брістоу / REUTERS

Читайте такожПєсков заявив, що США змусило Росію до "дипломатичної війни"

"30 березня в МЗС Росії викликаються керівники акредитованих у Російській Федерації дипмісій ряду країн, які здійснили недружні дії проти Росії «на знак солідарності» з Великобританією через т. зв. «справу Скрипалів». Послам будуть вручені ноти протесту і оголошено про заходи у відповідь російської сторони", - йдеться в повідомленні відомства.

МЗС Росії вже відвідали посли Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі та Італії, повідомляють ЗМІ.

Напередодні глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва застосує дзеркальні заходи щодо країн, які вислали російських дипломатів. Він додав, що відповідні заходи до США «будуть дзеркальними і не тільки».

Як повідомляв УНІАН, раніше американські дипломати почали залишати генконсульство в Петербурзі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Дипломатична війна світу з Росією
Теги: #дипломатія#вигнання російських дипломатів#висилка дипломатів