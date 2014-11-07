Чехію захопила п’ята колона російської пропаганди – чеський політик

За словами Калоусека, заступник голови нині опозиційної правоцентристської партії ТОР 09 і колишній міністр фінансів Чехії - це представники «Путінської п’ятої колони» є й серед чеських політичних лідерів, передає Радіо Свобода.

«Якщо придивимося навколо, цю «п’яту колону» бачимо між відомими і найважливішими державними представниками», – наголосив він в інтерв’ю громадському інформаційному каналові ČT24, .

Є низка людей у чеській політиці, які свідомо «підіграють» інтересам Путіна в Чехії, вважає політик. До таких людей, на його думку, належить, «і не можна в цьому сумніватись», заступник голови нижньої палати парламенту Чехії, голова Компартії Войтєх Філіп.

«Не можна в цьому сумніватись і щодо президента Республіки», - додав Калоусек.

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Він також критично оцінив вульгарні вислови президента Мілоша Земана в його останньому публічному виступі на громадському Чеському радіо.

Цими словами один із лідерів опозиції Мірослав Калоусек відреагував на думку британського тижневика The Economist про те, що Чехія є тією країною в ЄС, «яка ускладнює ефективність європейських санкцій щодо Росії».