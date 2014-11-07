Обама написав секретного листа лідеру Ірану

За даними видання The Wall Street Journal, Обама підкреслив у своєму листі, що будь-яка співпраця стане можливою у разі укладення до 24 листопада постійної угоди щодо ядерної програми Ірану, пише Радіо "Свобода".

Речник Білого дому Джош Ернест відмовився коментувати ці повідомлення і сказав, що політика Сполучених Штатів щодо Ірану «залишається незмінною». Він також додав, що у боротьбі з джигадистами не йдеться про військову співпрацю або обмін розвідувальними даними з Іраном.

Читайте такожОбама попередив республіканців, що не підписуватиме певні закониТим часом, спікер Палати представників Конгресу республіканець Джон Бейнер не вважає, що США мають залучати Іран до боротьбі з бойовиками угруповання «Ісламська держава».

За підсумками виборів цього тижня республіканці зміцнили свої позиції в Палаті представників і здобули більшість у Сенаті.