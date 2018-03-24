"Сходження царя": Time помістив на обкладинку Путіна з короною на голові (фото)
22:30, 24 березня 2018Курйози
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Путіна зобразили в діловому костюмі з короною на голові поруч з написом "сходження царя".
Путін в образі царя з'явиться на обкладинці всіх версій Time, крім американської / Time
Американський журнал Time розмістив на обкладинці нового номера президента Росії Володимира Путіна. Номер з'явиться у продажу 2 квітня.
Приклад обкладинки розміщено на сайті журналу.
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Путіна зобразили в діловому костюмі з короною на голові поруч з написом "Сходження царя".
Судячи по обкладинці, однією з основних тем номера стане матеріал журналіста Михайла Зигаря "Як Володимир Путін планує залишатися на висоті".
У Time є чотири версії: американська, версії для Європи, для Близького Сходу і Африки, а також для країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. При цьому Путін з'явиться на обкладинці всіх видань, крім американського.
Як повідомляв УНІАН, раніше Путін з'явився на обкладинці The Economist в образі царя.
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