Хакери вкрали дані 5 мільйонів банківських карт
03:26, 02 квітня 2018Світ
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Хакерам вдалося вбудувати шкідливе ПЗ через уразливість в платіжній системі.
Saks Fifth Avenue / REUTERS
Про це повідомляє Associated Press.
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Материнська компанія Hudson's Bay визнала, що хакерам вдалося вбудувати шкідливе ПЗ через уразливість в платіжній системі. Hudson's Bay зазначила, що готова допомогти своїм постраждалим клієнтам.
Незадовго до цього компанія в області кібербезпеки Gemini Advisory заявила, що виявила в даркнеті повідомлення хакерів про викрадених 5 млн кредитних і дебетових карт. Експерти вказували, що хакери збирали дані протягом року.
Даний злам є однією з найбільших краж даних в історії Saks Fifth Avenue. Мережі Lord & Taylor і Saks Fifth Avenue спеціалізуються на продажі одягу та взуття.
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