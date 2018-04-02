Хакери вкрали дані 5 мільйонів банківських карт

Хакерам вдалося вбудувати шкідливе ПЗ через уразливість в платіжній системі.

Про це повідомляє Associated Press.

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Материнська компанія Hudson's Bay визнала, що хакерам вдалося вбудувати шкідливе ПЗ через уразливість в платіжній системі. Hudson's Bay зазначила, що готова допомогти своїм постраждалим клієнтам.

Незадовго до цього компанія в області кібербезпеки Gemini Advisory заявила, що виявила в даркнеті повідомлення хакерів про викрадених 5 млн кредитних і дебетових карт. Експерти вказували, що хакери збирали дані протягом року.

Даний злам є однією з найбільших краж даних в історії Saks Fifth Avenue. Мережі ​Lord & Taylor і Saks Fifth Avenue спеціалізуються на продажі одягу та взуття.