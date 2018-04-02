Трагедія в Кемерові: перетворення заводу в "Зимову вишню" курирував екс-футболіст і власник саун по всій Росії - ЗМІ

Юридично «Зимова вишня» і зараз продовжує залишатися заводом.

У кримінальній справі про пожежу в «Зимовій вишні» в Кемерові заарештовано вже 7 осіб - і, як заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, їх буде більше.

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В згорілого кемеровського торгового центру «складна структура власності». Видання "Медуза" дізналося, хто займався реконструкцією заводу в торговий центр, який виявився могилою для 64 осіб.

Приміщеннями в торговому центрі володіли, серед інших, брат кемеровського мера і колишній високопоставлений поліцейський, а його реконструкцією керував колишній футболіст Вячислав Вишневський, який відкрив сауни «Зимова вишня» по всій Росії.

Більше того: незважаючи на те що кондитерські цехи перетворилися в торгово-розважальний центр, дозволений вид використання землі, на якій вони перебували, залишився тим самим - «для розміщення промислових об'єктів».

Юридично «Зимова вишня» і зараз залишається заводом. Ділянка, яка була оформлена в листопаді 2015 року і на якій виникла прибудова з кінотеатром та дитячим ігровим комплексом (де почалася пожежа), за документами також призначена «для виробничих потреб».

Нагадаємо, в результаті пожежі, яка 25 березня сталася в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня", загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.