"Остання війна": Британія шукає спосіб пропорційно відповісти Росії за отруєння Скрипаля

Раніше колишній офіцер російської армії заявив, що отруєння Скрипаля може викликати "останню війну в історії людства".

Великобританія шукає "пропорційний спосіб" відповісти на загрозу, яка йде від Росії.

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Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Терези Мей, коментуючи слова колишнього офіцера російської армії про те, що отруєння колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері може стати причиною нової світової війни, повідомляє Reuters.

Раніше в британських ЗМІ почала розходитися інформація про те, що російський генерал-лейтенант у відставці Євген Бужинський заявив, що наслідки атаки в Солсбері можуть викликати "останню війну в історії людства".

"Ми повинні реагувати пропорційно цій агресивній поведінці з боку Росії, що ми і робимо", - сказав прес-секретар Мей, коли його запитали, чи існує реальний ризик початку війни.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Британія готують нові дипломатичні кроки один проти одного. Москва заявила про висилку ще кількох десятків британських дипломатів, а Лондон може закрити російське торгове представництво.