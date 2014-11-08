Обама: Дії РФ щодо України говорять про важливість єдності в Європі

Про це йдеться в заяві президента США Барака Обами у зв'язку з 25-річчям падіння Берлінської стіни, передає ТАСС.

У ній наголошується, що ця подія, що сталася чверть століття тому, "стала нагадуванням про те, що ніякі бетонні стіни і загородження з колючого дроту не зможуть стримати прагнення простих людей до свободи". В результаті падіння Берлінської стіни в листопаді 1989 року, вважає Обама, "об'єднана Німеччина грає зараз провідну роль в Європі і в усьому світі, а країни Центральної та Східної Європи можуть пишатися своїми демократичними досягненнями".

"Європа стала більш інтегрованою, процвітаючою і безпечною", - заявив президент США. "Однак, як нагадують нам дії Росії проти України, ми повинні проробити додаткову роботу для того, щоб повністю визначити наше спільне бачення єдиної, вільної і мирної Європи", - зазначив Обама.

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"В Європі і всюди за її межами, де люди прагнуть самі визначати свою долю, ми будемо керуватися уроками Берліна. Стіни і репресивні режими можуть існувати якийсь час, але врешті вони будуть не в силах протистояти прагненню до свободи та гідного існування, яке живе в серці кожної людини", - наголосив американський президент.