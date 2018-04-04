Путін: речовину на зразок "Новачка" могли виробляти в 20 країнах

При цьому він зазначив, що дізнався про отруєння в Солсбері зі ЗМІ.

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що на засіданні виконавчої ради Міжнародної організації із заборони хімічної зброї 4 квітня «буде поставлена остаточна крапка» в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, в якому Лондон звинуватив Росію.

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Путін відповів на питання про «справу Скрипаля» в Анкарі, де він перебуває з візитом. За його словами, він «дізнався про інцидент із засобів масової інформації», а така речовина, як «Новачок», могла бути вироблена «приблизно в 20 країнах світу», передає радіо Свобода.

Засідання Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 4 квітня в Гаазі відбуватиметься на запит Москви. До виконавчої ради ОЗХЗ входить 41 член, зокрема Великобританія і Росія, рішення ухвалюють двома третинами голосів.

Раніше британська влада запрошувала експертів організації для взяття хімічних зразків у Солсбері для аналізів.

3 квітня британські експерти з хімічної зброї з лабораторії Портон-Даун заявили, що не визначили країну походження речовини, якою отруїли Скрипалів, при цьому заявили, що перед ними і не ставилося такого завдання. Директор лабораторії Гері Ейткенхед наголосив, що при отруєнні був використаний саме «Новачок», бойова нервово-паралітична речовина. За його словами, для виготовлення такої речовини потрібні «вкрай складні методи», доступні, цілком ймовірно, тільки державним структурам.

Ґрунтуючись на даних експертів, британський уряд раніше заявив, що вважає Росію відповідальною за отруєння Скрипалів.

Москва звинувачення відкинула і заявила, що за отруєнням можуть стояти британські спецслужби.

Великобританія, США, а також понад 20 інших країн, серед яких, і Україна, у відповідь на отруєння вислали понад 150 російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.