НАТО не видасть візи трьом російським дипломатам

Ці дипломати повинні були приїхати в Брюссель на роботу в представництво НАТО замість висланих.

Північноатлантичний альянс не буде видавати візи трьом російським дипломатам, які повинні були податися на роботу у постійне представництво НАТО в Брюсселі замість висланих сімох співробітників місії.

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Про це журналістам повідомив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко. На його думку, висилкою російських дипломатів альянс робить гірше самому собі.

«НАТО рубає сук, на якому сидить. В умовах, коли наноситься удар по представництву, завданням якого є правильне інформування, в чому нібито НАТО зацікавлене, про недопущення інцидентів. У НАТО карають себе більше, ніж нас», - сказав Грушко.

Як повідомляв УНІАН, про висилку сімох співробітників постпредства РФ в Брюсселі генсек НАТО Йенс Столтенберг оголосив 27 березня. Також російських дипломатів вислала низка країн ЄС, США, Україна, Канада. Всі вони підтримали Великобританію, яка звинувачує Росію в отруєнні екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.