Активістка і відеоблогер з іранськими коренями: в мережі показали жінку, яка влаштувала стрілянину в офісі YouTube (фото, відео)

У жінки був свій канал на YouTube. Її останнє відео з'явилося три тижні тому і було присвячено вправам на ногах у фітнесі.

Напад на штаб-квартиру YouTube в Сан-Бруно, Каліфорнія, могла влаштувати 39-річна користувачка сайту, яка мала іранські корені.

"Стрілок Youtube Насім Агдам не вписується у бажаний ЗМІ стереотип. Жінка з Ірану, ліва, веган, активістка PETA (організація, що веде боротьбу за права тварин)", - пише блогер Павло Сенко. Її мотивом була помста корпорації за демонетизовані і образливі відео.

У жінки був свій канал на YouTube. Її останнє відео з'явилося три тижні тому і було присвячено вправам на ногах у фітнесі.

В іншому відео Агдам скаржилася на те, що "піддається дискримінації та її фільтрують на YouTube". Зараз відео жінки і аккаунт видалено з YouTube.

Стрілець Youtube Насім Агдам не вписується у бажаний стереотип ЗМІ

(жінка з Ірану, ліва, веган, активіст #PETA, її мотив був помста корпорації за демонетизированные і скривджені відео). pic.twitter.com/xIOehglpaL — Pavel Senko (@senko) April 4, 2018

Нагадаємо, 3 квітня жінка відкрила стрілянину в штаб-квартирі Google в Сан-Бруно. Один з постраждалих розповів журналістам, що жінка стріляла у свого бойфренда, переслідуючи його зовні і всередині будівлі. Вона поранила його, після чого вистрілила в себе. CNN відзначає, що стріляла ідентифікували як Насім Агдам. Джерело в правоохоронних органах повідомило телеканалу, що, на думку поліції, жінка знала принаймні одного з постраждалих.