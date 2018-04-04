Активістка і відеоблогер з іранськими коренями: в мережі показали жінку, яка влаштувала стрілянину в офісі YouTube (фото, відео)

10:18, 04 квітня 2018
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Жінка вела свій блог на каналі YouTube / скріншот

Як повідомляє New York Post, жінку поліція ідентифікувала. Нападниця Насім Агдам – мешканка штату Каліфорнія, з іранськими коренями.

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"Стрілок Youtube Насім Агдам не вписується у бажаний ЗМІ стереотип. Жінка з Ірану, ліва, веган, активістка PETA (організація, що веде боротьбу за права тварин)", - пише блогер Павло Сенко. Її мотивом була помста корпорації за демонетизовані і образливі відео.

У жінки був свій канал на YouTube. Її останнє відео з'явилося три тижні тому і було присвячено вправам на ногах у фітнесі.

В іншому відео Агдам скаржилася на те, що "піддається дискримінації та її фільтрують на YouTube". Зараз відео жінки і аккаунт видалено з YouTube.

Нагадаємо, 3 квітня жінка відкрила стрілянину в штаб-квартирі Google в Сан-Бруно. Один з постраждалих розповів журналістам, що жінка стріляла у свого бойфренда, переслідуючи його зовні і всередині будівлі. Вона поранила його, після чого вистрілила в себе. CNN відзначає, що стріляла ідентифікували як Насім Агдам. Джерело в правоохоронних органах повідомило телеканалу, що, на думку поліції, жінка знала принаймні одного з постраждалих.

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Теги: #стрілянина#YouTube