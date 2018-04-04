МЗС РФ назвало блокування у Facebook акаунтів російської «фабрики тролів» боротьбою з «альтернативною інформацією»

За словами офіційного представника російського МЗС, таким чином Facebook демонструє лояльність владі США.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало блокування в Facebook акаунтів російської «фабрики тролів» боротьбою з «альтернативною інформацією».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Звернули увагу на блокування аккаунтів низки російських ЗМІ, включаючи Федеральне агентство новин, у соцмережі Facebook та Instagram, а також на заяву гендиректора Марка Цукерберга про активізацію зусиль Facebook у боротьбі з так званою російською фабрикою тролів», - сказла Захарова.

Читайте такожУ Лаврова назвали вимогу Франції до Москви забезпечити припинення вогню на Донбасі "русофобією"За її словами, блокування пішло в рамках антиросійської кампанії, в руслі зачистки інформаційного простору «від альтернативної інформації» під приводом втручання Росії у вибори в США.

Вона вважає, що природа соцмережі передбачає стимулювання відкритості, спілкування, обміну інформацією, демократичності, але Facebook починає застосовувати «відверто тоталітарні методи контролю, цензурування, причому на підставі сумнівних критеріїв приналежності до горезвісних фабрик тролів».

За її словами, таким чином Facebook демонструє лояльність владі США.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів країн-сусідів РФ, серед яких і Україна.