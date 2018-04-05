"Це просто вбивство": чоловік, який втратив при пожежі в Кемерові сім'ю, разом з тещею записав звернення до Путіна

Востріков у соцмережі заявив, що "влада насміхається над простими людьми".

Житель Кемерова Ігор Востріков, що втратив у пожежі в ТЦ дружину, трьох дітей і сестру, записав відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, щоб розповісти про "те, що відбувається в країні".

Ролик чоловік опублікував на своїй сторінці у заблокованій в Україні соцмережі "ВКонтакте", передає ТСН.

Востріков записав ролик з матір'ю своєї загиблої дружини. Жінка багато років працювала в МНС РФ і висловила невдоволення нинішньою системою, в якій служать "корумповані та непрофесійні люди". Вона також обурилася станом техніки. Крім того, теща Вострікова заявила, що в МНС РФ нібито існує план пожеж на рік, за межі якого не можна виходити.

Востріков поділився інформацією, що через пожежу в Кемерові нібито були зігнані пожежні частини з інших міст. Він стверджує, що рятувальники на місці пожежі в ТЦ "стояли і чекали спецзасобів".

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"Чому вони виносили балони, хоча першим пунктом стоїть порятунок людей? Я вважаю, що тих дітей, які згоріли, рятувальники вбили. Це просто вбивство. За це немає прощення. А губернатор просить пробачення у президента — це блюзнірство!" - зазначила мати загиблої дружини Вострікова.

Чоловік у соцмережі заявив, що "влада сміється над простими людьми" і закликав громадян створювати групи в соціальних мережах для обговорення.

"Але будьте обережні у своїх висловлюваннях! Не забувайте, що садять простих людей за мітинги/слова схожі на екстремізм/репост, в той час коли самі чиновники можуть здійснювати будь-які злочини від вбивств/ насильства/розкрадання мільярдів з наших кишень і відбуватися лише умовним покаранням! Наша єдність для влади це страшний жах! І вони будуть цьому всіляко перешкоджати: у них безліч фейкових акаунтів людей, які будуть вносити розбрат в наші лави, писати всяку гидолу, виводити на емоції і, можливо, багато чого іншого. Тому не вступайте в суперечки ні з ким! Не ведіться на провокації!", - попередив він.

Востріков додав, що не закликає до повалення влади, але розуміє, що Росії потрібні "кардинальні зміни".

Після пожежі в Кемерові Востріков звинувачував у пожежі "правлячий режим" і закликав прийти на мітинг з вимогами відставки місцевої влади. Однак незабаром різко змінив свою думку щодо винуватців трагедії. Він заявив, що "майданники" повели всіх у бік, щоб спрямувати всі невдоволення на адміністрацію і Путіна. Чоловік вважає, що направити свою увагу потрібно в сторону дій МНС, і закликав не виходити на мітинги.