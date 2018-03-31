Втративший всю сім'ю при пожежі в Кемерові Востріков опублікував відео евакуації із задимленого кінотеатру

На відео видно, як чорний дим заповнив коридор кінотеатру.

Житель Кемерова Ігор Востріков, який втратив під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня" дружину, сестру і трьох дітей, опублікував відео з камер спостереження кінотеатру, надані йому Слідчим комітетом.

Відео Востріков показав під час прямої трансляції на своїй сторінці в Instagram, повідомляє "Дождь".

На відео видно, як люди вибігають із залів кінотеатру. Через пару хвилин коридор заповнився чорним димом, однак ще можна розглянути, як люди продовжували вибігати.

На відео Востріков заявив, що "не може мовчати" і висловив своє невдоволення роботою слідчих.

"Наша Система прогнила на стільки, що гірше тільки в Африці. І то не скрізь", - резюмував Востріков.

Як повідомляв УНІАН, раніше він же розповів про глядача, який закрив двері в кінозал.

Пізніше Востріков, який звинувачував у пожежі "корумповане суспільство" поміняв точку зору і заявив, що підкреслює, що ініціативній групі треба було займатися МСЧ, а «майданники повели нас в іншу сторону, щоб направити на адміністрацію, на Путіна». За його словами, Путін не винен у тотальній бюрократії і взагалі він в Росії «не президент, а цар».