Прем’єр Косова звинуватив ЄС у слабкості

Харадінай заявив, що якщо Брюссель не може допомогти Косово, то Косово "слід попросити допомоги у когось іншого".

Прем’єр Косова Рамуш Харадінай незадоволений тим, як ЄС виконує роль посередника в діалозі Приштини і Белграда.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на портал B92. Харадінай заявив, що якщо Брюссель не може допомогти Косово, то Косово "слід попросити допомоги у когось іншого".

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"Якщо ви не в змозі, попросіть допомоги. Якщо ви не хочете просити допомоги, то дайте нам про це знати і ми підемо власним шляхом і будемо робити нашу справу" - сказав він.

За його словами, Брюссель "дозволяє багато речей, що кояться на півночі і будь-де в Косові, однак у них не вистачає духу сказати Белграду: "У вас немає права так чинити".

26 березня у Косовській Мітровиці - косовському анклаві із сербськомовним населенням – відбулася спецоперація із затримання Марка Джурича, головного сербського переговірника між Белградом та Приштиною у переговорах, які проводяться за посередництва ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Сербії проросійські політики закликали Путіна ввести війська у Косово.