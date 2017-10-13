"Ми увійшли в історію!": творець хіта Despacito заявив про рекордні 4 мільярди переглядів на YouTube (відео)

Музикант Луїс Фонсі заявив, що він та інші автори хіта Despacito «увійшли в історію», так як кліп на цю пісню набрав чотири мільярди переглядів на YouTube. Про це він написав у своєму інстаграмі.

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«Ми увійшли в історію, набравши чотири мільярди переглядів, але замість того, щоб святкувати, ми зосередилися на відновлення місця, де все починалося», — написав він, маючи на увазі постраждалий від урагану острів Пуерто-Ріко, де знімався кліп на цю пісню.

Також він закликав шанувальників надати допомогу постраждалим жителям Пуерто-Ріко.

У серпні повідомлялося, що кліп на пісню «Despacito» пуерторіканських музикантів Луїса Фонси і Дедді Янкі став найбільш популярним відео в історії YouTube. До того часу відео зібрало майже 3 млрд переглядів.