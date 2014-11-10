Скаліченому російському десантнику пообіцяли три мільйони рублів і протез - журналіст

Про це розповів його дядько, московський програміст Сергій Козлов українському журналісту Олександру Білінському, пише Білінський в блозі на сайті ТСН.

За словами Козлова, російські солдати дізнаються, що вони в Україні, вже прибувши на місце.

"У госпіталі, де племінник лежить, і костромські, і псковські. З ним в палаті поруч псковський лейтенант, командир взводу. В іншій палаті запитав, звідки пацани. Відповідь - з Абхазії. А що, у нас вже люди з Абхазії воюють? - питаю. Ні, каже, "ми - миротворча добровольча бригада". Точно так само підняли, привезли, і - здрастуй, Україна", - цитує Козлова Білінський.

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"Я Кольці (племіннику - ред.) кажу, ти взагалі в курсі, що ти онук бандерівця? Ні, запитує, а як це? Ну, кажу йому, ти пам'ятаєш, був дід Микола? Він помер, майже до 90 років дожив. Ні, відповідає, не знав. У тебе бабуся Шевчук Марія, пояснюю Кольці. Ось це справжні бандерівці, а ті, проти кого ти там воював, це не справжні бандерівці", - каже Козлов.

У Росії замовчується факт участі регулярних збройних сил у бойових діях на Донбасі і ховається інформація про поранених і загиблих солдатів. Загиблих намагаються вивозити з України і ховати таємно.

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