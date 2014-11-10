Прем'єр Румунії: РФ представляє найбільшу загрозу для безпеки регіону

Про це він заявив в інтерв'ю румунському телеканалу Antena 3, повідомляє "ЄвроПравда".

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"Вважаю, що Володимир Путін і Російська Федерація - тому що ми не говоримо про людей, ми говоримо про країни, - в даний час представляють для безпеки нашого регіону та Румунії найвищий ризик з 1989 року", - сказав він.

"Вірю, що наші законні інтереси, насамперед Молдова, яка повинна дотримуватися європейського шляху, конфліктують. Адже ми підтримуємо Молдову на її шляху до ЄС, а РФ хоче цьому завадити. Це також справедливо і в ситуації з Україною і Грузією", - підкреслив Віктор Понта.

Крім того, прем'єр зазначив, що головною зброєю Росії є енергетика. "Я також говорив під час міжнародних зустрічей і повторюю це тут, в Румунії: головною зброєю Російської Федерації і пана Путіна є не літаки, танки або фрегати, а енергетика", - підкреслив прем'єр.

Варто відзначити, що одним з ключових пунктів критики Віктора Понти на завершальному етапі передвиборчої кампанії була його"прокремлівська" позиція.