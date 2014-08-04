Румунія покладає на РФ відповідальність за дестабілізацію ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник інформаційного центру РНБО України Андрій Лисенко.

“Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта не виключив можливість погіршення економічних відносин Румунії і Росії, а також поклав на керівництво РФ усю відповідальність за дестабілізацію ситуації на сході України”, - сказав Лисенко.

Читайте такожРумунія першою з країн ЄС ратифікувала УА України, Грузії та МолдовиЯк повідомлялося, наприкінці липня лідери Європейського Союзу, до якого входить у Румунія, домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції проти ряду фізичних осіб.