Румунія першою з країн ЄС ратифікувала УА України, Грузії та Молдови

За ратифікацію цього документу проголосували 284 депутата, 1 утримався і 1 виступив проти, повідомляє NOI.MD з посиланням на Agerpres.

Читайте такожКлімкін: Країни ЄС обіцяли ратифікувати угоду якнайшвидше

"Я дуже радий, що Румунія є першою країною, яка пройшла процедуру ратифікації Угоди. На мій погляд, це історична подія, значення якої ми сьогодні не усвідомлюємо до кінця", - сказав прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта.

Міністр закордонних справ Румунії Тітус Корлецян, у свою чергу, заявив, що УА з ЄС матиме позитивний вплив на економіку в плані експорту і зростання зарплат. "Ми хочемо, щоб Румунія була першою державою, що ратифікувала Угоду", - додав Тітус Корлецян.

Нагадаємо, сьогодні парламент Молдови на засіданні ратифікував УА з Євросоюзом.