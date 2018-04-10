Постпред США в ООН: на руках російського режиму є кров сирійських дітей

Постпред США в ООН також додала, що країни-члени ООН дозволили Росії "підірвати авторитет організації".

Постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що на руках російського режиму є кров сирійських дітей.

Про це вона сказала під час виступу на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, передає Громадське.

"Хімічна зброя знову використовується і через це гинуть люди, які ніколи не тримали в руках зброї. Хто здатен на це? Справжні чудовиська. Російський режим, руки якого в крові сирійських дітей, не соромиться фото постраждалих сирійських дітей. Ми не повинні забувати про російську роль у руйнівній політиці Асада", - заявила Хейлі.

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Вона також додала, що країни-члени ООН дозволили Росії "підірвати авторитет організації".

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.