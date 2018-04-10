Китай за декілька років використав більше цементу, ніж США за усе ХХ століття - ООН

У Китайській Народній Республіці всього за два роки використали 6,6 гігатонни цементу.

У період 2011-2013 років Китай використовував більше цементу, ніж США протягом усього ХХ століття.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба Організації Об'єднаних Націй.

Читайте такожУ Китаї побудують підвісні залізниці

«Китай: у період 2011-2013 рр. країна використовувала більше цементу, ніж Сполучені Штати за усе 20-те століття. США використовували 4,5 гігатонн цементу в період між 1901 і 2000 роками, а Китай — 6,6 гігатонн в період між 2011 і 2013», - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Китай готується запустити в експлуатацію найбільший морський міст у світі - Міст Гонконг - Чжухай - Макао, будівництво якого тривало з 2009 року. Міст довжиною 55 км повинен з'єднати адміністративні райони Сянган (Гонконг), Аомень (Макао) і місто Чжухай. Рух по ньому має відкритися до літа 2018 року.

У лютому повідомлялося, що Кабінет міністрів України має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду з ряду інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 мільярдів доларів.