У присуджуючій Нобелівську премію академії виявили витік інформації

Це стало причиною дострокового розголошення імен лауреатів премії, які, згідно з регламентом, повинні триматися в таємниці до останнього моменту.

У Шведській академії, одним з обов'язків якої є присудження Нобелівської премії з літератури, виявили витік інформації.

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Як повідомляє Dagens Nyheter з посиланням на матеріали внутрішнього розслідування, один з «представників культури», який мав тісні зв'язки з академією, став причиною неодноразового дострокового розголошення імен лауреатів премії, які, згідно з регламентом, повинні триматися в таємниці до останнього моменту. Так, публіці достроково стало відомо, що премію отримають Віслава Шамборська (1996), Ельфріда Єлінек (2004), Харолд Пінтер (2005), Жан-Марі Гюстав Леклезіо (2008), Патрік Модіано (2014), Світлана Алексієвич (2016) і Боб Ділан (2017). Крім того, розслідування з'ясувало, що цей чоловік розкрив імена двох новообраних членів академії до того, як вони стали відомі громадськості.

Розкриття секретної інформації - не єдине звинувачення на адресу «представника культури», який, за даними видання, одружений з однією з членів академії. Йому інкримінують домагання до 18 жінок, робота яких так чи інакше була пов'язана з діяльністю установи. У результаті розслідування розкололо Шведську академію: три шведських письменники (Клас Естерген, Петер Інглунд і Челль Епсмарк) відмовилися від звань її постійних членів в знак своєї незгоди з ходом та результатами розгляду, підкресливши, що «академія віддала перевагу дружбі, а не честі, взявши до уваги інші обставини, що не мають значення». Всі троє відмовилися повідомляти будь-які подробиці, посилаючись на конфіденційність. Пізніше покровитель академії - король Швеції Карл XVI Густав викликав постійного секретаря Шведської академії Сару Даніус, якій висловив свою стурбованість у зв'язку з «сумним розвитком подій».