Нобелівську премію з літератури отримав британський письменник Кадзуо Ісігуро

Лауреатом Нобелівської премії з літератури в 2017 році став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. Про це повідомляється на сторінці премії в Twitter.

BREAKING The NEWS 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

8 листопада 1954 року в Нагасакі в сім'ї океанографа Сидзуо Ісігуро народився син Кадзуо. У 1960 році сім'я Ісігуро емігрувала в британське місто Гілфорд.

У 1974 році Кадзуо вступив в Кентський університет, в якому у 1978 році отримав ступінь бакалавра англійської мови і філософії. Був соціальним працівником у Лондоні. У 1980 році він отримав ступінь магістра мистецтв в університеті Східної Англії.

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Як відомо, літературна кар'єра Кадзуо Ісігуро почалася в 1981 році з опублікування трьох оповідань в антології Introduction 7: Stories by New Writers. У 1983 році, незабаром після публікації свого першого роману, він був висунутий на грант, як один із «Кращих молодих британських письменників».

Третій роман Ісігуро, «Залишок дня» (1989) став особливо популярним - за романом знято фільм, що мав значний успіх, з Ентоні Хопкінсом і Еммою Томпсон в головних ролях.

Його передостанній роман «Не відпускай мене» (2005) включений в список 100 кращих англійських романів усіх часів за версією журналу «Тайм».

У 2016 році Нобелівська премія з літератури була присуджена американському музиканту Бобу Ділану.