США не підтверджують загибель лідера ІДІЛ
20:25, 10 листопада 2014Світ
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У Пентагоні не підтверджують факт загибелі або поранення лідера терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту Абу Бакра аль-Багдаді.
Лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді / telegraph.co.uk
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Ми не маємо інформації, яка б підтвердила дані про смерть або поранення Багдаді", - заявив сьогодні речник Пентагону полковник Стів Уоррен.
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Терористичне угрупування «Ісламська держава» активізувалася на початку літа цього року і захопила значні ділянки території Сирії та Іраку. США на чолі міжнародної коаліції в серпні почали силову операцію проти ІГ в Іраку.
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