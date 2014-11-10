США не підтверджують загибель лідера ІДІЛ

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми не маємо інформації, яка б підтвердила дані про смерть або поранення Багдаді", - заявив сьогодні речник Пентагону полковник Стів Уоррен.

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Терористичне угрупування «Ісламська держава» активізувалася на початку літа цього року і захопила значні ділянки території Сирії та Іраку. США на чолі міжнародної коаліції в серпні почали силову операцію проти ІГ в Іраку.