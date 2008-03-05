Медведєв може стати найнижчим політичним лідером у світі

Новий президент Росії Дмитро Медведєв може претендувати на звання найнижчого політичного лідера в світі. Як пише газета The Guardian, до обрання Медведєва цей «титул» міцно утримував керівник КНДР Кім Чен Ір при зрості 162 см. До нього наближався президент Франції Ніколя Саркозі при зрості 168 см. Проте обрання Медведєва поставило під сумнів лідерство керівників цих країн.

Як пише газета, незважаючи на те, що Медведєв на всіх плакатах зображений пліч-о-пліч з Путіним, його зріст значно нижче, тому журналісти прагнуть знімати його знизу. У будь-якому випадку, на думку газети, потрібні нові вимірювання.

Газета.ру