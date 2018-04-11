У відповідь на хіматаку США можуть завдати більш потужного удару по Сирії – ЗМІ

В Білому домі розглядаються варіанти обстрілу кількох цілей, або завдання ударів протягом декількох днів.

У Білому домі розглядають варіанти відповіді на хімічну атаку військових Башара Асада проти цивільного населення в сирійському місті Дума.

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Учасники наради зійшлися на думці, що тільки більш потужний, ніж торішній удар, може стати стримуючим фактором від подальшого використання хімічної зброї, пише The New York Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що 7 квітня 2017 року у відповідь на можливу хіматаку в Хан-Шейхуні США випустили більше 50 ракет "Томагавк" по сирійській авіабазі в Хомсі. Сьогодні в Середземному морі досі розташовуються кораблі ВМС США, здатні обстріляти об'єкти у Сирії з застосуванням тих самих ракет.

Проте в Адміністрації Трампа переконані, що операція такого ж масштабу не буде ефективною, тому співрозмовники видання очікують, що удар по Сирії буде сильнішим від попереднього. "Можливі варіанти атаки кількох цілей і завдання ударів протягом більш ніж одного дня", - пише видання.

Команда Трампа переконана, що вони отримають підтримку з боку Франції, а також Британі, Саудівської Аравії і Катару, які закликали до відповідальності за хімічну атаку. Проте поки залишається неясним, чи буде безпосередньо брати участь в операції хто-небудь із союзників.

Президент Франції Емманюель Макрон допустив завдання авіаудару по силах Асада у відповідь на химатаку в Сирії, проте уточнив, що союзники сирійського диктатора Башара Асада не будуть цілями для французької авіації. Він також додав, що Франція готова завдати удару тільки по хімічних об'єктах.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Великобританія не буде приєднуватися до завдання удару по Сирії поки не отримає більше доказів використання хімічної зброї в сирійському місті Дума.

Саудівська Аравія може взяти участь у військових діях в Сирії, про що на зустрічі з президентом Франції заявив наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня внаслідок хімічної атаки в сирійському місті Дума загинули не менше 75 людей, більше тисячі постраждали. Число загиблих може істотно зрости, оскільки медики та волонтери не змогли дістатися до всіх уражених районів.