Джерело в Білому домі повідомило, що Путін і Обама планують зустріч

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на представника Білого дому.

У Вашингтоні також підтвердили, що незадовго до фотографування лідери двох країн встигли переговорити протягом декількох хвилин. «У них була тільки коротка зустріч, і у них не було часу обговорити питання. Ми дамо знати, якщо вони зустрінуться і будуть обговорювати питання завтра», - сказали у Білому домі.

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Між тим, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив можливість переговорів Путіна і Обами в рамках саміту.

Раніше Обама і Путін коротко поспілкувалися на саміті АТЕС. Американський лідер змахнув рукою, побачивши російського президента, який запізнився на саміт.