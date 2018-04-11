З'явилися фото і відео з місця падіння військового літака в Алжирі
12:06, 11 квітня 2018Світ
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Більшість пасажирів літака були військовослужбовцями.
При падінні загинули всі 200 чоловік, що знаходилися на борту літака \ alg24.net
За попередніми даними, на борту перебувало близько 200 людей. Згідно з повідомленнями, авіакатастрофа сталася в місті в провінції Бліда Буфарике, приблизно в 30 км від столиці Алжиру.
Літак впав в 30 км від столиці Алжиру \ alg24.net
Причина авіакатастрофи поки не називається \ gazeta.ru
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