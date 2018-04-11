З'явилися фото і відео з місця падіння військового літака в Алжирі

Більшість пасажирів літака були військовослужбовцями.

За попередніми даними, на борту перебувало близько 200 людей. Згідно з повідомленнями, авіакатастрофа сталася в місті в провінції Бліда Буфарике, приблизно в 30 км від столиці Алжиру.