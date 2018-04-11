З'явилися фото і відео з місця падіння військового літака в Алжирі

12:06, 11 квітня 2018
Світ
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.alg24.net
.alg24.net
Причина авіакатастрофи поки не називається .gazeta.ru
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Теги: #Алжир#розбився літак