Японець застрелився перед будівлею парламенту

Немолодий чоловік скоїв самогубство в середу 5 березня перед будівлею японського парламенту в Токіо, передає Лента.руз посиланням на AFP.

Як повідомили представники поліції, чоловік під`їхав до будівлі на таксі. Він вистрелив собі в голову з пістолета біля південного входу в приміщення парламенту. Припускають, що 60-річний самовбивця був активістом якогось правого політичного угрупування.

При ньому знайшли два листи, один з яких було адресовано прем`єр-міністрові Японії Ясуо Фукуда, а другий призначався для представників ЗМІ. Судячи зі змісту листів, активіст скоїв самогубство, щоб привернути увагу до своєї вимоги переглянути деякі аспекти зовнішньої політики Японії, особливо, тенденцію до зближення з Китаєм. Як повідомляє агентство AP, в листі, призначеному для преси, самовбивця закликав японців відвідувати храм Ясукуні.

Прем`єр-міністр Фукуда відмовився відвідувати синтоїстський храм Ясукуні, в якому знаходяться могили японців, загиблих у Другій світовій війні, зокрема військових злочинців. Частина меморіалу присвячена японському прем`єр-міністрові Хідекі Тодзе, якого повісили в 1948 році за вироком міжнародного трибуналу. Відмова була викликана небажанням Фукуди робити більш напруженими відносини з Китаєм і Північною Кореєю: у цих країнах Ясукуні вважають символом японського мілітаризму.