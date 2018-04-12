У Росії знижується психологічний бар'єр для використання ядерної зброї - генсек НАТО

Поки Росія не змінить своєї поведінки, війська НАТО будуть залишатися в Східній Європі, а санкції проти Москви не будуть скасовані.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на рішучих діях членів альянсу по відношенню до Росії.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, яке буде опубліковано в четвер, 12 квітня, передає dw.com.

За його словами, важливо продемонструвати Москві, що такі її дії, як у Криму, а також кібератаки або порушення міжнародних правил, не залишаться без наслідків.

Читайте такожВійськові керівники НАТО і РФ домовились про першу з 2014 року зустріч

За його словами, мова йде про країну, яка атакувала Україну і використовувала війська в Молдові та Грузії проти волі цих країн.

Крім того, Москва підтримує режим Башара Асада у Сирії і модернізує свій ядерний арсенал, зазначив генсек НАТО.

Столтенберг попередив, що у російської влади знижується психологічний бар'єр для використання ядерної зброї.

Поки Росія не змінить своєї поведінки, війська НАТО будуть залишатися в Східній Європі, а санкції проти Москви не будуть скасовані, підкреслив Єнс Столтенберг. У той же час, за його словами, Альянс прагне до діалогу з Росією. "Ми не хочемо холодної війни", - зазначив генеральний секретар НАТО.