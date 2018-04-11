Росія пригрозила збивати ракети США, випущені по Сирії

Посол Росії в Лівані спрогнозував дії РФ у разі ударів, можливість завдання яких розглядають в США.

Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.

Про це заявив посол Росії в Лівані Олександр Засипкін ліванському телеканалу "Аль-Манар", повідомляє РІА Новости.

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"Росія буде виконувати заяву свого президента, пов'язану з будь-якою агресією США на Сирію, збиваючи американські ракети і завдаючи ударів по джерелах вогню", — передає телеканал слова посла.

"Якщо американці вдарять... їхні ракети будуть збиті, а також джерела, з яких ці ракети будуть випущені", - заявив російський дипломат, як зазначає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, у Білому домі розглядають варіанти відповіді на хімічну атаку військових Башара Асада проти цивільного населення в сирійському місті Дума.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, що їй потрібно більше доказів для військової відповіді на хімічну атаку в Сирії.

Президент США Дональд Трамп і західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці у ці вихідні на місто Думу.