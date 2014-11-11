На сході Латвії з'явились активісти, які агітують за приєднання до РФ

В латвійській місцевості Латгалія неподалік російсько-латвійського кордону з’явились активісти, які агітують за приєднання регіону до Росії. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на латвійське видання Diena.

"Активісти приходять до людей додому, роздають буклети і розповідають про можливості приєднання Латгалії до Росії. Вони ходять до шкіл та інших громадських установ. Хтось говорив про гроші, які пропонуються особам, що обіймають керівні посади, з закликом переходити на бік цих агітаторів", - розповів голова ради Краславського краю Гунарс Упенієкс.

На його думку, заможних людей подібна агітація не переконає, але "бідних простіше переконати в тому, що великий сусід може бути порятунком".

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При цьому керівники інших латгальських органів самоврядування не вважають, що в регіоні виникла загроза для безпеки.

Голова ради Лудзенського краю Аліна Генделе (Латгальська партія) стверджує, що за винятком дій кількох людей похилого віку в колишньої партії Ліндермана, в місті і краї ситуація спокійна.

"Чому так погано думають про наш край? Вся молодь відмінно говорить латиською мовою. У нас живуть найбільші патріоти Латвії! Людям тут доводиться більше думати про побутові речі, у них немає часу підписуватися під дурницями", – прокоментував ситуацію з безпекою заступник голови ради Зилупського краю.

Втім, у поліції безпеки не стали коментувати оперативні заходи в Латгалії. Поліція закликає мешканців повідомляти про дії, спрямовані проти територіальної цілісності та конституційного ладу Латвії.